المعلمون في طليعة المشاركين بالانتخابات الرئاسية في الغربية

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مشاركة جميع المعلمين والعاملين، والطلاب ممن لهم حق التصويت، وأسرهم، من ديوان المديرية والدواوين العشر للإدارات التعليمية والمدارس، على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من العرس الانتخابي للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن جميع اللجان استقبلت الآلاف من المعلمين وأسرهم منذ الساعات الأولى من هذا العرس الانتخابي.

وصرح وكيل الوزارة، أن مديرية التربية والتعليم قامت بتوفير عدد من سيارات الأتوبيسات والميني باص لنقل المعلمين والعاملين بديوان المديرية وبجميع الدواوين وتجمعات المدارس، للتوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، موجها الجميع بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، لاستكمال مسيرة التنمية.

من ناحية أخرى، قام وكيل الوزارة اليوم بالإدلاء بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، بمقر ه الانتخابي، مؤكداً أننا نسعى جميعاً لتحقيق مفاهيم الولاء والانتماء وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على جميع أبناء هذا الشعب، وأهمية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي يؤكد حقنا الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك تزامنا مع انطلاق الاستحقاق الدستوري، العرس الديمقراطي، الانتخابات الرئاسية.