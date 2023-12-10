تصدر كبار السن المشهد الانتخابي، بلجان الانتخابات الرئاسية في مصر الجديدة، حيث توافد عشرات الرجال والسيدات أصحاب الأعمار الكبيرة إلى اللجان الانتخابية التابعين لها للمشاركة بالعملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية الجديدة 2024/ 2030.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في مصر الجديدة