الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

أمين عام مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

المستشار أحمد مناع
المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بصوته

 أدلى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية –اليوم - بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد/ أحمد محمود مصطفى - التجمع الأول – محافظة القاهرة 

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وزير التعليم العالي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

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بهجت العبيدي: المصريون في الداخل يرسمون مشهدا رائعا في الانتخابات الرئاسية

وأكد أمين عام مجلس النواب أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات ضمانة لتحقيق الديمقراطية ودليل على الرغبة الحقيقة لدى جميع المصريين في تقدم وطنهم واستكمال بناء الجمهورية الجديدة. 

وأشاد المستشار أحمد مناع بحسن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية التي تمت تحت إشراف قضائي كامل من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.


 

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