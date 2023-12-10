رئيس جامعة المنصورة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد بصوته الانتخابى في الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنته الانتخابية في اللجنة الفرعية ومقرها مدرسة الشهيد خالد الطوخى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.



وأكد الدكتورشريف يوسف خاطر أن اليوم يعتبر عيد للشعب المصرى للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية وتحقيق رؤية مصر 2030 ، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية طبقاً للدستور حق وواجب وطني، وأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة والتحديات الاقليمية والدولية، داعيًا الشباب وكل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بالحفاظ على حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطي بعد أن كفل الدستور لهم العديد من الحقوق لتمكينهم، تقديرًا لأهمية دورهم في المجتمع ومشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن المشاركة الفعالة تكفل تحقيق الديموقراطية والشفافية والتمكين الحقيقي للشباب.



ووجه رئيس جامعة المنصورة، الدعوة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وجموع الشعب المصري، للنزول ومباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، لاختيار من يمثلهم وممارسة حقوقهم الدستورية، التي من شأنها أن تعزز مسيرة مصر الوطنية.

كما قدم رئيس جامعة المنصورة الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لأن مصر الدولة الوحيدة التى يتولى القضاء الاشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية حيث يشرف على كل صندوق قاضى، مما يؤكد على حيادية وشفافية الانتخابات الرئاسية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر أمنًا وسلاماً.