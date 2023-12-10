افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة منها 12 جديدًا و4 صيانة
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح 16 مسجدًا الجمعة الموافق 15 / 12 / 2023م، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.
أوضحت الأوقاف أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 399 مسجدًا منها 308 مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و91 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (552) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا
مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد
مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
مسجد التقوى – كفر بركات - العياط
مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات
مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات
مديرية أوقاف كفر الشيخ
المسجد وعنوانه
مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم
مديرية أوقاف سوهاج
المسجد وعنوانه
مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة
مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج
مديرية أوقاف الشرقية
المسجد وعنوانه
مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف القاهرة
المسجد وعنوانه
مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة
مديرية أوقاف الوادي الجديد
المسجد وعنوانه
مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط
مديرية أوقاف أسوان
المسجد وعنوانه
مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي
مديرية أوقاف الأقصر
المسجد وعنوانه
مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية