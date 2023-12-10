الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة منها 12 جديدًا و4 صيانة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح  16 مسجدًا الجمعة الموافق 15 / 12 / 2023م، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

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أوضحت الأوقاف أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 399 مسجدًا منها 308 مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و91 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (552) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا
مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد  
مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد

مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
مسجد التقوى – كفر بركات - العياط 
مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات
مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات

مديرية أوقاف كفر الشيخ
المسجد وعنوانه
مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم

مديرية أوقاف سوهاج
المسجد وعنوانه
مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة 
مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج
مديرية أوقاف الشرقية 
المسجد وعنوانه
مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف القاهرة
المسجد وعنوانه
مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة  

مديرية أوقاف الوادي الجديد
المسجد وعنوانه
مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط
مديرية أوقاف أسوان
المسجد وعنوانه
مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي  
مديرية أوقاف الأقصر
المسجد وعنوانه
مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية

الجريدة الورقية