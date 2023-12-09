وزير الأوقاف يُكرم مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.. صور

على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري الثاني للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بفندق "جراند نايل تاور" اليوم السبت 9/ 12/ 2023م، كرَّم معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة القرآن الكريم عن العام الدراسي 2023/ 2024م ، وهي:

1- المركز الأول - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بمديرية أوقاف الفيوم.

2- المركز الثاني - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح بمديرية أوقاف الشرقية.

3- المركز الثالث - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفولي بمديرية أوقاف المنيا.