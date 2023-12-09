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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الأوقاف يُكرم مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.. صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم

على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري الثاني للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بفندق "جراند نايل تاور" اليوم السبت 9/ 12/ 2023م، كرَّم معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة القرآن الكريم عن العام الدراسي 2023/ 2024م ، وهي:

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3 أسباب وراء إعتزال طارق حامد دوليًا

1- المركز الأول - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بمديرية أوقاف الفيوم.

2- المركز الثاني - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح بمديرية أوقاف الشرقية.

3- المركز الثالث - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفولي بمديرية أوقاف المنيا.

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