محافظ أسوان يدلى بصوته بلجنة الوافدين ويتابع سير سير العملية الانتخابية

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإدلاء بصوته فى لجنة مدرسة محمد الدمرداش الإبتدائية بأطلس ، والمخصصة للوافدين والمغتربين.

كما تابع المحافظ سير العملية الإنتخابية فى الـ 254 لجنة فرعية من بينها 12 لجنة للوافدين ، وخلال لقاءه بالناخبين الذين توافدوا على اللجنة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد.

أكد اللواء أشرف عطية على أن عقد العديد من المؤتمرات الجماهيرية خلال الفترة الماضية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى هذا الحدث التاريخى ، والعرس الديمقراطى الذى تشهده مصرنا الحبيبة على مدار 3 أيام فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى ساهم فى هذا المشهد المشرف الذى نراه أمام اللجان الانتخابية من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الإقتراع وسط أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية ، والظهور بهذا المظهر الإحتفالى الذى يبعث رسالة للعالم أجمع بوعى وإدراك أبناء الشعب المصرى العظيم لأهمية الإنتخابات الرئاسية ، لكتابة مستقبل بلادهم ، وما سيحمله من كل الخير لهذا الجيل والأجيال القادمة.

لافتاً بأنه تم توفير كافة أوجه الدعم داخل وخارج اللجان الإنتخابية من مقاعد الإنتظار ، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن ، والمظلات ونقطة المستلزمات الصحية ، ومبرادات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها ، بالإضافة إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان ، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الإنتخابى.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم أيضاً توفير الأتوبيسات والمينى باص والميكروباصات المشاركة فى خدمة المواطنين لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم والسيدات أثناء نزولهم للجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم بما يساهم فى تخفيف مشقة التنقل والحركة للناخبين ، وخاصة اللجان الواقعة بالمناطق النائية والقرى والأحياء والأماكن البعيدة نظراً لطبيعة أسوان كمحافظة طولية ، ووقوع القرى وعدد من الأحياء على المرتفعات الجبلية.

مؤكداً بأنه تم بالتوازى توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها ، وذلك حتى يتسنى الخروج بالشكل المشرف لهذا الإستحقاق الدستورى الهام ، وحرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع عمال غاز مصر وشباب وفتيات قطار الشباب ، وأيضاً العاملين بالشركات والهيئات والمديريات الخدمية المختلفة .