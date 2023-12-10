اعداد كبيرة من طلاب جامعة الفيوم يدلون باصواتهم فى لجنة المغتربين

شهدت لجنة مدرسة الصداقة الفرنسية فى مدينة الفيوم والمخصصة للمغتربين توافد اعداد كبيرة من طلاب الجامعة من خارج المحافظة والذين حرصوا على الادلاء باصواتهم امام اللجنة الانتخابية فى المدرسة .

وقد شهدت لجان انتخابات محافظة الفيوم توافد كبار السن من المواطنين ومختلف فئات المجتمع على اللجان الانتخابية فى المحافظة للادلاء باصواتهم فى العرس الانتخابى

ومن جهه اخرى أكد الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم ان على جموع المواطنين النزول بكثافة والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالشكل الحضاري اللائق أمام مختلف دول العالم، والتعبير عن رأيهم بكل حرية، وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك عقب ادلاء المحافظ والدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، باللجنة رقم ٢٠ احدى لجنتي المغتربين بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي، بمدينة الفيوم.

وأشار المحافظ، إلى أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، نظرا لأهمية المنصب، وهو ما يستدعي منا جميعا أن نحرص على المشاركة الكثيفة في الانتخابات، التي انطلقت اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

الاشراف القضائى ….

وأضاف المحافظ، أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، فضلا عن أن جموع أبناء الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، لطالما تحلوا بالوعي والإدراك العميق لأهمية الوقوف إلى جانب الوطن ودعمه في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي كان سببا أساسيا ورئيسيا في تجاوز مصر بنجاح لكافة التحديات والمحطات الصعبة التي مرت بها البلاد.

واضاف ، أن الإشراف القضائي على الانتخابات، هو ضمانة أساسية لنزاهتها وأن تأتي الأصوات في صناديق الانتخاب معبرة بصورة كاملة عن إرادة الناخبين، مثمناً دور قضاة مصر، من مختلف الجهات والهيئات القضائية، في الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع، ولفيف من قيادات الجامعة، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، والمواطنين المغتربين بالفيوم.

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