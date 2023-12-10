الداخلية تضبط 163 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات

شن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات موسعة بجميع مديريات الأمنبتوجيهات من اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 163 قطعة سلاح نارى و212 قضية مخدرات، وتنفيذ 85880 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 163 قطعة سلاح نارى بحوزة 138 متهما.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 85880 حكمًا قضائيًا متنوعًا.. وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 212 قضية مخدرات بحوزة 233 متهمين، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 20 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 10 متهمين.



وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 280 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 21857 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 65 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية