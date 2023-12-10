وزير التموين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

شارك الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية في الاستحقاق الدستوري المهم والمتمثل في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلى بصوته الانتخابي في الساعة التاسعة صباحًا من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد عبدالرحمن الصيرفي الثانوية بنين – دائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، وأكد وزير التموين أهمية المشاركة في الانتخابات لنثبت للعالم أننا نمارس ونشهد ديمقراطية سياسية حقيقية.

وخلال الإدلاء بصوته حث وزير التموين والتجارة الداخلية الشباب المصري على المشاركة في الانتخابات للتأكيد على امتلاك الوعي الحقيقي بأهمية مثل هذه الاستحقاقات الديمقراطية.

وأكد المصيلحي أن المصريين يثبتون دائمًا قوة في التعبير عن أنفسهم وذلك من خلال المشاركة في هذا المشهد الديموقراطي الحقيقي.