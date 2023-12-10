القومي للمرأة يوثق مشاركة "نساء مصر" في الانتخابات الرئاسية 2024

في اطار استعدادات المجلس القومي للمرأة للانتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 ، اعلن المجلس عن قيامه بتوثيق تجربة مشاركة المرأة في الانتخابات من خلال نشر صور لمشاركة المرأة في الانتخابات من جميع محافظات الجمهورية ، وذلك طوال أيام الانتخابات عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك.

من المقرر أن تقوم فرق متابعى الانتخابات التابعة للمجلس والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بتوثيق مشاركة المراة في الانتخابات عبر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو حصرية .