الأحد 10 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يوثق مشاركة "نساء مصر" في الانتخابات الرئاسية 2024

جانب من مشاركة المرأة
جانب من مشاركة المرأة فى أول أيام الانتخابات الرئاسية

في اطار استعدادات المجلس القومي للمرأة للانتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 ، اعلن المجلس عن قيامه بتوثيق تجربة مشاركة المرأة في الانتخابات من خلال نشر صور لمشاركة المرأة في الانتخابات من جميع محافظات الجمهورية ، وذلك طوال أيام الانتخابات عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك.

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رئيس جامعة أسيوط يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

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رئيس جهاز التنظيم والإدارة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة استراحة الديزل

من المقرر أن تقوم فرق متابعى الانتخابات التابعة للمجلس والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بتوثيق مشاركة المراة في الانتخابات عبر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو حصرية .

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