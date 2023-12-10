الأحد 10 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأعداد في تزايد.. إقبال شديد من المواطنين أمام لجان الانتخابات بالدقي للإدلاء بأصواتهم "صور"

إقبال من المواطنين
إقبال من المواطنين بالدقي للإدلاء بأصواتهم

تزايدت أعداد المواطنين أمام مقار اللجان الانتخابية بالدقي، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024. 

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رئيس جهاز التنظيم والإدارة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة استراحة الديزل

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وزير الطيران المدني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر اللجنة الانتخابية في مطار القاهرة الدولي

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. 

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 ويتنافس 4 مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية، وهم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، ورمزه النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ورمزه الشمس، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم.


 

 إقبال شديد من المواطنين أمام لجان الانتخابات بالدقي للإدلاء بأصواتهم
 إقبال شديد من المواطنين أمام لجان الانتخابات بالدقي للإدلاء بأصواتهم
 إقبال شديد من المواطنين أمام لجان الانتخابات بالدقي للإدلاء بأصواتهم
 إقبال شديد من المواطنين أمام لجان الانتخابات بالدقي للإدلاء بأصواتهم

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