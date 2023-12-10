محافظ المنوفية يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من الجهات التنفيذية والأمنية.

حيث اطمأن المحافظ علي انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 وعدم وجود أية عقبات من شأنها أن تعكر صفو العملية الإنتخابية.



هذا وقد أجرى المحافظ اتصالًا باللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عبر أجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، مؤكداً أنه تم فتح جميع اللجان والمقرات الانتخابية في مواعيدها المحددة لاستقبال ( 2 مليون و851 ألفًا 466) ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في (580) لجنة فرعية بإجمالي (506) مراكز انتخابية منهم (6) لجان للمغتربين، مشيراً الى عدم وجود أية معوقات.



كما أجرى المحافظ اتصالًا بالصوت والصورة بجميع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، اطمأن خلاله علي انتظام سير العملية الانتخابية منذ فتح اللجان، موجهًا بضرورة المتابعة الميدانية علي مدار الساعة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية متابعته الشخصية لانتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان ميدانيًا ومن خلال الشبكة الوطنية، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي.