محافظ المنوفية يتابع العملية الانتخابية ويؤكد انتظام فتح جميع اللجان

أعلن صباح اليوم الأحد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة في المواعيد المحددة، وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم للانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستستمر علي مدار ثلاثة أيام بدءً من اليوم وحتى الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر الجاري.

حيث تستقبل اللجان الانتخابية ( 2 مليون و851 ألفًا 466) ناخبًا على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم في (580) لجنة فرعية بإجمالي (506) مراكز انتخابية منهم (6) لجان للمغتربين.

وأكد محافظ المنوفية متابعة غرفة العمليات المركزية لانتظام سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.