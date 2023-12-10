وزير السياحة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

قام أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، صباح اليوم الأحد، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في أول أيام التصويت، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن مشاركته في عملية التصويت تنبع من واجبه الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري لاستكمال مسيرة التنمية، داعياً المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مثمناً على أهمية هذه المشاركة لاستكمال مسيرة البناء والإصلاح والتنمية بصورة أكبر مما يثبت مدى وعي المصريين الوطني وحرصهم على صنع حاضرهم ورسم مستقبلهم.

وأكد الوزير على أن المشاركة في الانتخابات يعد واجباً وطنياً، وحقاً كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.



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