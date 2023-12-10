رئيس جامعة دمنهور يدلى بصوته فى الإنتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور ، صباح اليوم بصوته فى الإنتخابات الرئاسية بمقر لجنته الإنتخابية بمدرسة محمد خميس الرسمية للغات بدمنهور .

وأكد رئيس جامعة دمنهور عقب الإدلاء بصوته أنه حرص على الإنتخاب باليوم الأول حيث أنه واجب وطنى وحق دستورى لإستكمال مسيرة البناء والتنمية.

دعا رئيس الجامعة جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين فى مختلف الإدارات والكليات والطلاب بضرورة المشاركة الفعالة في الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم.

كانت جامعة دمنهور، قد أعلنت عن تخصيص حافلات لنقل منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين في مختلف الإدارات والكليات من غير أبناء المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى لجان الوافدين على مدار الأيام المخصصة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشارت الجامعة في بيان لها ، أن المشاركة فى الإنتخابات واجب وطنى، بوصفها الإستحقاق الدستوري الأهم لترسيخ مبادئ الديمقراطية وإستقرار الدولة والمحافظة على أمنها، داعيًا جميع منتسبي الجامعة إلى المساهمة الإيجابية في الإنتخابات من خلال التصويت والمشاركة بفاعلية.