حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 541 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن زيت زيتون وشطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 43200 قطعة حلوى يشتبه في صلاحيتها، 350 كجم حلاوة طحينية غير مطابقة للمواصفات القياسية، 100 كجم سناكس منتهي الصلاحية.

جاء ذللك في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وبناء على قرار النيابة، تم إعدام 15 طن و 400 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (مخلل، مقرمشات، فول سوداني، تمور) ، وتنفيذ 12 قرار نيابة.

كما تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (مصنعات لحوم، مكسبات طعم، مقرمشات، توابل) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة تقدر كميتها بـ 80 كجم.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 267 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 14 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 156 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 732 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، سناكس، كيك، مياه غازية، وغيرها).

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 36 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (عزبة البرج، رأس البر، السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 30 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (زيوت، منتجات ألبان، مياه غازية، شوكولاتة)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة مطروح 14 حملة تفتيشية، منهم حملة واحدة مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على 14 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (زيتون مخلل، كريز، عسل نحل، زيت زيتون، حلويات) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة، كما تم تحرير محاضر إعدام.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات مشتركة مع مديرية التموين والطب البيطري على 33 منشأة، أسفرت عن ضبط 4500 كجم منتجات ألبان تظهر عليها علامات الفساد، 720 كجم سكر مجهول المصدر، 492 كيس شعيرية بإجمالي وزن 197 كجم تقريبًا يظهر عليها علامات العفن، 380 كجم بسلة وجزر مجمدة منتهية الصلاحية، وغيرها من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ 5 حملات مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستهلك، التموين، مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري) حيث تم المرور على 39 منشأة، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط أسماك مجمدة ولحوم ومواد غذائية أخرى وجميعها منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر بالكميات المضبوطة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام مجمدات لحوم ودواجن وكبدة منتهية الصلاحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان حملات على عدد 21 منشأة، أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ( برجر، عدس، مكرونة، فريك، نوتيلا، مقرمشات).

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية بشن 17 حملة على 66 منشأة، أسفرت عن ضبط وإعدام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (بسكويت، شوكولاتة، زبادي، خلطات توابل).

وشن فرع سلامة الغذاء بالعاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على عدد 45 منشأة غذائية أسفرت عن وجود نقص اشتراطات سلامة الغذاء، وتم إعطاء مهلة لتلك المنشآت لتلافي المخالفات المذكورة .

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد بشن 6 حملات على 31 منشأة غذائية للتعريف باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتوجيه بتطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.