الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وصلة من الرقص لكبار السن أمام لجان الانتخابات الرئاسية على الأنغام الوطنية

بوابة الوفد الإلكترونية

احتفل عدد كبير من كبار السن والشباب بوصلة من الرقص أمام اللجان الانتخابة بالجامعة العمالية مدينة نصر فى اول ايام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وشهدت العملية الانتخابية بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة بالدوائر الانتخابية.

txt

وزير قطاع الاعمال العام يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

txt

مسن في أسيوط يحث الشباب علي النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

 تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. 

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.


 

مواد متعلقة

وزير الاوقاف يصل مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل للادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

نقيب التمريض تدلى بصوتها فى الإنتخابات الرئاسية بالجيزة

وزير التنمية المحلية يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

الجريدة الورقية