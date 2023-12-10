زحام أمام لجان مدينة نصر في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.. صور

شهدت الجامعة العمالية بمنطقة مدينة نصر صباح اليوم الأحد إقبالًا كثيفا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تكثيف أمنى مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبًا لاندلاع أي أعمال شغب قد تحدث تعكر صفو الاستحقاق الدستوري.

شهدت العملية الانتخابية توافد مئات الناخبين على اللجان المختلفة بالدوائر الانتخابية. فيما قام مسئولو اللجان بتشغيل الأغاني الوطنية الحماسية للاحتفاء بالعرس الانتخابي التي تشهده مصر الآن، وسط حضور أمني مكثف لتأمين اللجان.

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

كانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

زحام أمام لجان مدينة نصر في أول أيام الانتخابات الرئاسية

زحام أمام لجان مدينة نصر في أول أيام الانتخابات الرئاسية

زحام أمام لجان مدينة نصر في أول أيام الانتخابات الرئاسية

زحام أمام لجان مدينة نصر في أول أيام الانتخابات الرئاسية