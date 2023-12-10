الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

انطلقت في تمام التاسعة صباحًا عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وبدأت عملية الاقتراع فى لجان الاقتراع الفرعية، والتى يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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وتجري الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الحالي، وذلك تحت إشراف قضائي كامل

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية تنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

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