بالصور.. توافد مكثف للمواطنين على مقار اللجان بالقاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

شهدت العديد من مقار الاقتراع بالقاهرة توافد المواطنين بكثافة، منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول الأحد 10 ديسمبر على مدار ٣ أيام حتى يوم الثلاثاء القادم.

توافد العديد من المواطنين واصطفوا في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في حقهم الدستوري والعرش الانتخابي في مشاهد مليئة بالفرحة والسعادة رافعين أعلام مصر مرددين هتافات تحيا مصر تحيا مصر، أمام المدارس ومقار اللجان الانتخابية في القاهرة (الشروق - الزاوية الحمراء- الجامعة العمالية - الساحل - مدينة نصر - حلوان- مؤسسة فنون جميلة قصر النيل - مدرسة فاطمة الزهراء بمصر الجديدة - مدرسة التونسي بالمعصرة- مدرسة الشهيد أحمد عبد المحسن الأميرية - مدرسة طه حسين في 15 مايو).

كما شهدت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة، تواجد أمني لرجال أمن القاهرة ،لخدمة الناهبين والتسير وتنظيم دخولهم إلي اللجان والأدباء بأصواتهم في أجواء ديموقراطية وتذليل أي عقبات أمام الناخبين وتأمين العملية الانتخابية.