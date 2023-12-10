الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

توافد المواطنين أمام لجان تصويت الانتخابات بمنطقة المنيل ومصر القديمة

بوابة الوفد الإلكترونية

توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمة والمنيل استعدادًا لعملية التصويت بالانتخابات الرئاسية.

txt

مدارس الفيوم جاهزة لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية

txt

"أنتي الأهم" تدعو سيدات مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

 تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. 

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.


 

مواد متعلقة

توافد المواطنين على لجان الاقتراع بمدينة نصر أول أيام الانتخابات الرئاسية.. صور

اليوم.. انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع أنحاء الجمهورية

"أنتي الأهم" تدعو سيدات مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)
الجريدة الورقية