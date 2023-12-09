مدارس الفيوم جاهزة لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية

أجرت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، جولة على مقار اللجان الانتخابية بمدارس الفيوم، بحضور مصطفى مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، و مروى عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية .

وأكدت وكيل الوزارة، جاهزية مقار اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، حيث بلغ عدد المراكز الإنتخابية بمدارس محافظة الفيوم 245 مركز إنتخابي ، كما بلغ عدد اللجان الفرعية 283 لجنة على مستوى المحافظة.

أشارت قرنى، إلى أنه تم تجهيز مقار اللجان على أعلى مستوى ، كما تم تجهيز غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، برئاسة مدير الإدارة التعليمية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، والغرفة المركزية بديوان عام محافظة الفيوم، من أجل التواصل المستمر على مدار الساعة خلال أيام 10-11-12 ديسمبر 2023م وهي أيام الاستحقاق الانتخابي للشعب المصري، فى الانتخابات الرئاسية.

وتم تجهيز تجهيز المدارس المخصصة لإستقبال الإستحقاق الإنتخابي للرئاسة، بجميع المستلزمات اللازمة من نظافة داخل المدارس وخارجها ، وتجهيز دورات المياه وكذلك أماكن الإنتظار واضاءة اللجان الانتخابية ، بالاضافة الى وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين وتجهيز مولدات الكهرباء ، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والغير قادرين علي السير، من أجل تسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم، في هذا الحدث الهام.

المحافظ يتابع جاهزية اللجان

ومن جهه اخرى تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، جاهزية عدد من مقار لجان الانتخابات الرئاسية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف التأكد من انتهاء جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

حيث تابع محافظ الفيوم، من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي مع مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية ومجالس المدن، جاهزية مقار اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال الناخبين، وأماكن انتظار الناخبين وكبار السن، وكذا التأكد من أعمال النظافة العامة بمحيط مقار الانتخابات.

كما عقد محافظ الفيوم، اجتماعاً بمركز سيطرة الشبكة الوطنية، مع رؤساء مجالس المدن، ورؤساء القطاعات ومديري المديريات الخدمية، للوقوف على الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية والمهام المنوطة بكل جهة من الجهات، لخروج هذا الحدث المهم بالشكل الذي يليق بمكانة وحضارة مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة.

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