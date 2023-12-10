الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فتح أبواب اللجان بمدينة نصر بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلق تصويت المواطنين داخل لجان الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤، بمنطقة مدينة  نصر، وذلك بعد فتح أبواب اللجان أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم، تحت إشراف قضائي كامل وتأمين جميع المقار ومحيطها من قِبل قوات الأمن

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 وشهدت العملية الانتخابية توافد مئات الناخبين على اللجان المختلفة بالدوائر الانتخابية. فيما قام مسئولو اللجان بتشغيل الأغاني الوطنية الحماسية للاحتفاء بالعرس الانتخابي التي تشهده مصر الآن، وسط حضور أمني مكثف لتأمين اللجان. وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء. 

وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 

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