الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السيدات تتصدر طوابير الانتخابات بمدينة نصر في أول أيام الانتخابات الرئاسية.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم عدد كبير من السيدات المصرية طوابير اللجان صباح اليوم الأحد بمدينة نصر وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تكثيف أمني مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبًا لاندلاع أي أعمال شغب قد تحدث تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.

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 وقد اصطف المواطنون في طابور سير منتظرين فتح اللجان الانتخابية المحدد لها التاسعة صباحًا، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات. تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء.

 وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية
 

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الجريدة الورقية