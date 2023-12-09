أشرف زكي يكشف خطة مشاركة نجوم الفن في الانتخابات الرئاسية 2024

يحل اليوم د. أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ضيفًا مع الإعلامية قصواء الخلالي، على برنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "CBC" الفضائية.

أشرف زكي يتطرق إلى ملف الانتخابات الرئاسية وأولويات المرحلة المقبلة

ومن المنتظر ان يتم التطرق الى ملف الانتخابات الرئاسية وفيما يتعلق بالسياق الخاص بالمشاركة وأولويات المرحلة المقبلة.

كما سيتم التطرق عن القضية الفلسطينية ومستجداتها فى ضوء الموقف المصري الحاسم برفض التهجير.

أشرف زكي وقصواء

وشهد برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالي،الاسبوع الماضي ، حلقة خاصة عن ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، قبل ساعات من الصمت الانتخابي المقرر له يوم الجمعة المقبل، وذلك بمشاركة المرشحين وحملاتهم مجتمعين لأول مرة على الهواء مباشرة، للإجابة عن تساؤلات ورسائل ختامية للمواطنين قبل أعمال التصويت المقرر لها الأسبوع المقبل.

وسبق للإعلامية قصواء الخلالي استضافة المرشحين الثلاثة بعد انطلاق الحملات الدعائية، في أول لقاءات لهم وحوارات منفردة لمدة ساعتين لكل منهم على الهواء، مع المرشح حازم عمر والمرشح فريد زهران والمرشح عبد السند يمامة، واختتمتها برئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي.

وبدأ الصمت الانتخابي وتوقفت الحملات الانتخابية اعتبارًا من الساعة 12 صباح أمس 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، والمقرر له من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023 وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.