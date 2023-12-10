تعرف على النشوز بين الزوجين الأسباب والعلاج

يسأل الكثير من الناس عن النشوز بين الزوجين الأسباب والعلاج اجابت دار الافتاء المصرية وقالت عالج الشرع الحنيف بوادر الخلاف بين الزوجين بداية من حصول النفرة والكره وانتهاءً بالطلاق، فقد يكون في طباع المرأة ما يكره أو في تصرفاتها ما يعاب، ولكن التشريع طلب من الرجل أن يصبر على ما يكره منها، فقال سبحانه: ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، قال الجصاص في أحكام القرآن: (وذلك يدل على أنه مندوب إلى إمساكها مع كراهته لها، وأخبر الله تعالى أن الخيرة ربما كانت لنا في الصبر على ما نكره).

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَفرَك مؤمنٌ مؤمنة، إن كرِه منها خلقًا رضِي منها آخر) والآية والحديث يوضحان أن الإسلام يضيِّق على الرجل مسالك الطلاق حتى فيما يكره من أخلاق زوجته، فإذا استمر الكره وزاد الخلاف، تحوَّل إلى النشوز، وهي المرحلة الثانية التي تأتي بعد مرحلة الكره، وهي حالة من النفور تعتري الزوج أو الزوجة.

النشوز لغة: أصله الارتفاع، قال ابن فارس: (النون والشين والزاء: أصلٌ صحيحٌ يدل على ارتفاع وعُلوٍّ، والنشزُ: المكان العالي المرتفع، والنشزُ والنُّشوزُ: الارتفاع].

وقال ابن منظور: (النشْزُ والنشَزُ: المتن المرتفع من الأرض، ونشز الشيء ينشزُ نشوزًا: ارتفع، ودابة نشيزة: إذا لم يكد يستقرُ الراكب والرَّجُ على ظهرها)، فمن خلال ما ورد في المعاجم اللغوية، فإن النشوز معناه الأصلي [الارتفاع والعلو].

2- النشوز اصطلاحًا: يلتقي النشوز في المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي في تحقيق معنى العلو والارتفاع عن الأصل الذي يحب أن يكون عليه الزوجان، وردت عدة تعريفات للنشور منها تعريف: الراغب الأصفهاني: (ونشوز المرأة بُغضها لزوجها، ورفْع نفسها عن طاعته، وعيُها عنه إلى غيره).