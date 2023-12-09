السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيوتشر بالزي الأزرق أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

فيوتشر
فيوتشر

أقيم الإجتماع الفني لمباراة إتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر  اليوم السبت للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الأحد بالكونفدرالية.

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مدرب فيوتشر يعلق على مواجهة اتحاد العاصمة بـ الكونفيدرالية

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حارس فيوتشر: مواجهة اتحاد العاصمة قوية وهدفنا تحقيق الفوز

وتم الإتفاق خلال الإجتماع على أن يرتدي مودرن فيوتشر اللون الازرق كاملاً، ويرتدي الحارس اللون الأخضر كاملاً.

فيما يرتدي فريق إتحاد العاصمة القميص الأحمر والشورت الأسود ويرتدي حارس مرماه اللون الرصاصي كاملاً.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة غداً الأحد في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب 5 جويلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي في أول جولتين.

 

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طاقم حكام مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر بالكونفدرالية

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