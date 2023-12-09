فيوتشر بالزي الأزرق أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

أقيم الإجتماع الفني لمباراة إتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر اليوم السبت للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الأحد بالكونفدرالية.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع على أن يرتدي مودرن فيوتشر اللون الازرق كاملاً، ويرتدي الحارس اللون الأخضر كاملاً.

فيما يرتدي فريق إتحاد العاصمة القميص الأحمر والشورت الأسود ويرتدي حارس مرماه اللون الرصاصي كاملاً.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة غداً الأحد في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب 5 جويلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي في أول جولتين.