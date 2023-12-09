مدرب فيوتشر يعلق على مواجهة اتحاد العاصمة بـ الكونفيدرالية

أوضح البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، أن مواجهة إتحاد العاصمة الجزائري غداً بكأس الكونفدرالية الإفريقية ستكون صعبة للغاية.

ومن المقرر أن يواجه فيوتشر نظيره اتحاد العاصمة في التاسعة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي تُلعب على ملعب الفريق الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

تصريحات مدرب فيوتشر

تحدث ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي لمباراة اتحاد العاصمة وفيوتشر، حيث قال: "بالتأكيد مواجهة ستكون صعبة أمام حامل اللقب، فقمنا بدراسة المنافس جيداً ودرسنا طريقة لعبه".

وتابع: "فيما يخص الضغط الجماهيري، النادي الذي لا يتحمل الضغط لا يستطيع لعب مباريات من هذا النوع".

وأختتم حديثه عن المباراة، فقال: "إتحاد العاصمة يملك لاعبين ذو بنية مورفولوجية جيدة وهذا لن يمنعنا من اللعب بشكل هجومي وأن يكون هدفنا تحقيق الفوز".

في سياق متصل، قال محمود حمدي، حارس مرمى فيوتشر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفريقين نجحا في تحقيق الفوز خلال أول مواجهتين، استعدينا بشكل جيد وسنحارب من أجل تحقيق المركز الأول".

وأضاف: "مباراة الغد ستكون قوية، كما أن التواجد الجماهيري غدا لن يرهبنا، اعتادنا على مثل هذه المواقف، نحن نواجه الأهلي والزمالك في مصر".

وأردف: "بالتأكيد نمتلك الخبرات الكافية في هذه البطولة وتعرضنا لمثل هذه المواقف، وأرى أن التواجد الجماهيري غداً سيكون حافز لنا، نحن نحب مثل هذه الأجواء".

وأتم تصريحاته: "جئنا إلى الجزائر من أجل الفوز، هدفنا الثلاثة نقاط فقط".