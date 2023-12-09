مخاطر الضوء الأزرق للأجهزة الإلكترونية على الحوامل ونصائح للوقاية منها

يحذر أطباء أمراض النساء من التأثير الخطير للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية على الحوامل، مشيرين إلى بعض النصائح والإحتياطات التي يجب أن يتبعهن للوقاية من مضاعفاته.

نصائح مهمة للحوامل

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل"، قدم الأطباء نصائح مهمة لزيادة الوعي بين الحوامل، والتي نستعرض أبرزها فيما يلي:

1- مرشحات الضوء الأزرق

تثبيت مرشحات الضوء الأزرق أو استخدم التطبيقات التي تقلل كميته المنبعثة من الأجهزة الإلكترونية.

2- ضبط إعدادات الجهاز

تسمح لك غالبية الأجهزة الإلكترونية بتغيير إعدادات العرض لتقليل الضوء الأزرق.

3- الحد من وقت الشاشة قبل النوم

امنحِ نفسك ساعة على الأقل قبل النوم لتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وللنوم بشكل أفضل ، يمكنك قراءة كتاب أو القيام بتمارين الإطالة الخفيفة.