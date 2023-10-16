الحوامل بينهم.. معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" 9 أشخاص ممنوعين من إتباع الصيام المتقطع

يتشابه الصيام المتقطع مع صيام رمضان، ولكنه يختلف عنه في إمكانية شرب الماء والمشروبات غير المحلاة أثناء ساعات الصيام، مما يساعد على تقليل الجلوكوز الداخل للجسم كما تقل مستويات الأنسولين، ويبدأ الجسم في استخدام مخازن الجلوكوز في إنتاج الطاقة، وبذلك يتحول الجسم لمحرقة دهون.

فوائد الصيام المتقطع

وفي هذا الصدد، يكشف د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، لبوابة "الوفد" الإلكترونية، عن فوائد الصيام المتقطع، والأشخاص الممنوعة من إتباعه حفاظًا على صحتهم.

فوائد الصيام المتقطع

1-إنقاص الوزن، لأنه يقلل السعرات الحرارية المتناولة، كذلك يقلل مقاومة الأنسولين.

2- الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

3- الوقاية من أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية.

فوائد الصيام المتقطع

4- خفض ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه.

5- الوقاية من مرض السرطان، وتأخير إنتشار الأورام في الجسم.

6- تحسين صحة الدماغ والذاكرة، والوقاية من الزهايمر.

7- تأخر الشيخوخة.

فوائد الصيام المتقطع

أشخاص ممنوعة من إتباع نظام الصيام المتقطع

1- مرضى السكري، وخاصة من يتلقوا الأنسولين كعلاج؛ لأنه قد يتسبب في حدوث هبوط في السكر يترتب عليه الدخول في غيبوبة سكر.

2- أصحاب مشاكل تنظيم السكر في الدم.

فوائد الصيام المتقطع

3- مرضى النحافة.

4- الحوامل والمرضعات.

5- السيدات كبار السن من عمر 55.

6- مرضى ضغط الدم المنخفض.

فوائد الصيام المتقطع

7- النساء في فترة التجهيز للحمل والولادة.

8- الأشخاص الذين لا يستطيعون السيطرة على شعور الجوع، ويأكلون كميات كبيرة من الطعام فور الشعور بالجوع، فهؤلاء يُفضل لهم أتباع نظام غذائي يعتمد على تقسيم الوجبات على مدار اليوم.

فوائد الصيام المتقطع

9- الأشخاص الذين يزيد وزنهم عن 100 كيلو جرام؛ وذلك بسبب شعورهم الدائم بالجوع بسبب الخلايا الدهنية .