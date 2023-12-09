وفد من مدينة دهب لتهنئة محافظ جنوب سيناء بحصوله علي درجة الدكتوراه

استقبل اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم وفدا من أهالي مدينة دهب، وبحضور رئيس مدينة دهب، ضم الوفد عددا من المدينة.

وقدم الوفد التهنئة لمحافظ جنوب سيناء علي درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف.

وكان محافظ جنوب سيناء قد حصل علي درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الفلسفة فى الاستراتيجية القومية بعنوان" التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب"، والتي تمت مناقشتها أواخر الشهر الماضي من داخل قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية -للدراسات العليا والاستراتيجية وسط حضور مهيب ضم عددا من الوزراء والمحافظين وكوكبة من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الازهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومشايخ وعواقل البدو وممثلين عن المرأة وعددا كبيرا من أهالي جنوب سيناء .

FB_IMG_1702157319471

FB_IMG_1702157317175