تناولها في الوجبات الثلاث الرئيسية.. أطعمة تحمي من خطر الإصابة بألزهايمر

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ألزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعا للخرف، وينجم عن تراكم البروتينات في الدماغ، بما في ذلك تاو والأميلويد، ولا يوجد حاليًا علاج له، على الرغم من أن هناك ثلاثة أدوية واعدة لإبطاء تقدمه قيد التجارب حاليا.

نصائح للوقاية من ألزهايمر

أوصى الأطباء بتناول بعض الأطعمة على وجبات الإفطار والغداء والعشاء، للوقاية من مرض ألزهايمر، حيث إن الالتزام بنظام غذائي متوسطي أو نظام غذائي صيني أو ياباني أو هندي تقليدي قد يحمي الذاكرة.

نصائح للوقاية من ألزهايمر

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث شوت"، توصل باحثون أمريكيون إلى أن إعطاء الأولوية للأطعمة النباتية والأسماك على اللحوم والدهون، يحمي من ألزهايمر، كما تساعد الخضروات الورقية الخضراء والفواكه والخضروات الملونة والبقوليات، على الوقاية أيضًا.

وأكد الأطباء أنه من الضروري محاولة تقليل كمية الأطعمة فائقة المعالجة التي تتناولها إذا كنت تريد تقليل احتمال الإصابة بمرض ألزهايمر، مشيرين إلى أن الخمول البدني والسمنة يساهمان أيضا في زيادة المخاطر الصحية.

ومن المرجح أن تؤثر عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة المرتبطة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان على خطر الإصابة بألزهايمر.

جدير بالذكر أن الأبحاث السابقة أثبتت أن الأنظمة الغذائية، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، والتي تركز على الدهون الصحية والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والمكسرات والبذور، قد تقي من ألزهايمر أيضًا.