محافظة القاهرة تؤكد جاهزية المقرات الانتخابية لاستقبال المواطنين في انتخابات الرئاسة

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال الناخبين، غدًا الأحد، في أول أيام الانتخابات الرئاسية، مشددة على الاهتمام بتوفير جميع احتياجات اللجان وجاهزيتها، خلال تصريحاتها على شاشة "إكسترا نيوز".

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، استقبل اليوم، سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي منظمات المجتمع المدني الدولي والعربي، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بمقرها في القاهرة.

ورحب “بدوي” بالحضور، قائلًا: “نحن على بُعد ساعات قليلة من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، والمزمع إجراؤها اعتبارًا من التاسعة صباحًا يوم الأحد بالعاشر من ديسمبر، ولمدة 3 أيام حتى التاسعة مساء يوم الثلاثاء 12 من ديسمبر”.

الانتخابات الرئاسية

وأضاف أن الانتخابات في مصر تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، إذ يشرف قاضٍ على كل صندوق في كل اللجان الفرعية المنتشرة في أنحاء البلاد، وهو الضمانة الأساسية في شفافية ونزاهة الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية خارج مصر

وأشار إلى أنّ الانتخابات الرئاسية خارج مصر، سبق إجراؤها يومي الأول والثاني والثالث من ديسمبر في 137 سفارة وقنصلية، و121 دولة حول العالم، وشهدت مشاركة جادة وفعالة.

وأعرب بدوي عن تطلعه إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة ناجحة، وأن تعكس إرادة الشعب المصري.