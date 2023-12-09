انتخابات الرئاسة.. عناوين اللجان الانتخابية للمغتربين في أسيوط

تقوم لجان المغتربين في محافظة أسيوط بتنظيم عملية التصويت لانتخابات الرئاسة 2024 المقرر عقدها لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 10 ديسمبر الحالي إلي 12 ديسمبر الجاري. وتم اختيار عدة مواقع لإقامة هذه اللجان في أماكن متنوعة بالمحافظة، لتسهيل وصول الناخبين وتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي بكل يسر وسهولة.

وضمت محافظة أسيوط 15 لجنة فرز و402 مقرًا انتخابيًا و451 لجنة فرعية و6 لجان للوافدين، بإجمالي 2 مليون و955 ألف و21 ناخبًا

أحد المواقع التي تم اختيارها هو "جهاز مدينة أسيوط الجديدة" الواقع في منطقة أسيوط الجديدة. يوفر هذا المكان المرافق اللازمة والتجهيزات العصرية لاستقبال الناخبين وتنظيم عملية التصويت بشكل منظم وسلس.

كما تم اختيار "نادي جامعة أسيوط" وهو موقع آخر لإقامة لجنة المغتربين. يوجد هذا النادي في ميدان مسجد عمر مكرم ويعد منطقة مركزية ومألوفة للمواطنين، مما يسهل عليهم الوصول إليه والمشاركة في الاقتراع.

وتم اختيار "مجلس مدينة أبو تيج" في منطقة بندر قسم أبو تيج، وهو موقع استراتيجي يقع بالقرب من ميدان المحطة. يعتبر هذا الموقع مركزًا حضريًّا في المحافظة، حيث يتواجد العديد من المواطنين، وبالتالي يعد مكانًا مناسبًا لإقامة لجنة المغتربين.

وفي إطار التنوع وتغطية مختلف المناطق، تم اختيار "نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر" في ميدان أسماء الله الحسنى. يعتبر هذا المكان مثاليًا لمن يعملون في الجامعة والأعضاء الأكاديميين الآخرين للحاق باللجنة والإدلاء بأصواتهم.

كما تم اختيار "مجلس مدينة ديروط" في مركز ديروط، وهو مكان يهم المواطنين المقيمين في هذه المنطقة. حيث يعد مجلس المدينة مركزًا حكوميًا مهمًّا ومألوفًا للمواطنين، مما يضمن تيسير وصولهم إلى اللجنة ومشاركتهم في التصويت.

أخيرًا، تم اختيار "المنطقة الجغرافية البترولية" في قرية جحدم بمركز منفلوط. نظرًا لأهمية الصناعة البترولية في المحافظة ووجود العديد من العاملين في هذا القطاع في تلك المنطقة، فقد تم تخصيص هذا الموقع لضمان مشاركتهم في عملية التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجان ليست الوحيدة في محافظة أسيوط، بل تم توزيع اللجان العامة بشكل استراتيجي في مختلف المناطق لتوفير فرصة عادلة وسهلة للمواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية. وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة المصرية على تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في العملية السياسية.

وتم توزيعهم على النحو التالي مقر واحد انتخابي بمدينة أسيوط الجديدة ويضم 6395 ناخبًا، ودائرة قسم أول أسيوط الإنتخابية بها 16 مقرا بإجمالي 182388 ناخبًا، ودائرة قسم أبوتيج الإنتخابية بعدد 6 مقرات بإجمالي 61778 ناخبًا، ودائرة قسم ثان أسيوط الإنتخابية بـ 13 مقرا بإجمالي 149821 ناخبًا، ودائرة مركز أبنوب الإنتخابية بـ 30 مقرا بإجمالي 267794 ناخبًا، دائرة مركز أبوتيج الإنتخابية بها 26 مقرا بإجمالي 157929 ناخبًا، ودائرة مركز أسيوط الإنتخابية 38 مقرا بإجمالي 339190 ناخبًا ودائرة مركز البداري الإنتخابية 26 مقرا بإجمالي 176208 ناخبًا ويبلغ عدد الناخبين في دائرة مركز الغنايم الإنتخابية 15 مقراً، ويبلغ عددهم الإجمالي 91809 ناخبين.

ودائرة مركز الفتح الإنتخابية عددها 38 مقرا بإجمالي 208143 ناخب ودائرة مركز القوصية الإنتخابية 43 مقرا بإجمالي 329360 ناخب ودائرة مركز ديروط الإنتخابية 56 مقرا بإجمالي 387901 ناخب، ودائرة مركز ساحل سليم الإنتخابية 22 مقرا ويبلغ عدد الناخبين 115417 ناخباً، وتضم دائرة مركز صدفا الإنتخابية 26 مقراً بإجمالي 124935 ناخبًا وتضم دائرة مركز منفلوط الإنتخابية 46 مقرا بإجمالي 355953 ناخبًا