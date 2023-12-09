طارق الشناوي تحديات الفنانين بـ "التيك توك" لا تليق بهم

تحديات الفنانين على منصات التواصل الاجتماعي و"التيك التوك"، تظهر حالة مغايرة وأشكال أخرى من أشكال الفن وهو ما تسبب في حالة من الانتقاد شعبي كبير.

تحديات الفنانين المصريين على التيك توك

وعلق الناقد الفني طارق الشناوي، على تحديات الفنانين بمنصة "تيك توك"، مشددًا على أن ظهور الفنانين المصريين بتحديات “تيك توك” لا يليق بالفن، مشددًا على أن مصر أكبر من أن يتحدث فنان بكلمة لا تجوز ولا يجب أن يتم إدخال مصر في هذا والوطن أكبر من هذه الأشياء.

وأضاف "الشناوي"، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنان صورة ذهنية وكل فنان يجب أن يحافظ على الصورة والذي يحب أن يتعرف عليه الجمهور من خلالها، مشددًا على أن من يفرط في تلك الصورة الذهنية سيدفع الثمن.

وأوضح أن من حق كل فنان أو شخص أن يرى أنها الأكثر موهبة من غيرة، ولكن لابد التفكير مرتين بالظهور على السوشيال ميديا من عدمه، مؤكدًا أن ظهوره على السوشيال ميديا لا يجعل المخرجين وشركات الإنتاج تتوجه له، منوهًا بأن ردود فعل بعض الفنانين ليسوا في مصالحهم وما يحدث هي أشياء غير مفيدة.

من جانبه، أكد الناقد الفنى طارق الشناوى خلال تصريحات خاصة لـ»الوفد» أن «تيك توك» وسيلة مشروعة من حق أى فنان استخدامها، ولكن فى حالة وجود تجاوز لفظي، أو حركى على المتضرراللجوء إلى القضاء، فهناك قانون رادع يحمى المتضررين، ولكن تطبيق الـ «تيك توك» فى حد ذاته استخدامه شرعى جدًا، ومن حق الفنان أن يتواصل مع جمهوره بأى وسيلة يراها مناسبة.

وشدد «الشناوي» على أنه ليست هناك مشكلة فى استخدام الفنانين لمنصة تيك توك كوظيفة بديلة للتمثيل، وذلك ردًا على انتقادات الجمهور لتصريحات الفنانة مها أحمد الأخيرة حول طبيعة استخدامها لـ»تيك تيوك»، مُشيرًا إلى أن هؤلاء النجوم فى النهاية يستخدمون التطبيق فى إطار فنى من خلال إعادة تجسيد مشهد ما من مسرحية أو فيلم، ولكن فى حالة التلفظ بالشتائم فهناك قانون رادع يعاقبهم على أفعالهم، لكن فى المطلق ليست هناك مشكلة فى استخدام الفنانين لمنصة «تيك توك».

كما أشار طارق الشناوى إلى أن قلة الأعمال الفنية ليست سببًا رئيسيًا للجوء الفنانين لإستخدام تيك توك، فهناك العديد من النجوم والنجمات يستخدمون تيك تيك دائمًا بشكل ملحوظ وفى نفس الوقت يزداد عليهم طلب المنتجين والمخرجين فى الأعمال الفنية، مستشهدًا بالفنانة هنا الزاهد، حيث قال: «هنا الزاهد بشوفها كتير على تيك توك، وبتعمل فيديوهات دايمًا فى نفس الوقت مطلوبة فى الأعمال الفنية، إذن من الممكن أن نجد فنانا ينشغل بالتمثيل ويستخدم تيك توك أيضًا بشكل متكرر».