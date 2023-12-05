تيك توك تعلن التزامها بمحو الأمية البيئية في COP28

يعتبر التغير المناخي من أهم التحديات التي تواجه الإنسانية، لذلك تضع تيك توك على عاتقنا رفع الوعي بالاستدامة والتغير المناخي في مجتمعنا العالمي.

في إطار هذا الالتزام المستمر وبالتزامن مع مؤتمر COP28 لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة، أطلقت المنصة هاشتاج #ClimateAction لعام 2023 مع مبادرات وبرامج جديدة، بالإضافة إلى مبادرة جديدة بقيمة مليون دولار لمواجهة انتشار المعلومات غير الصحيحة حول التغير المناخي، بدعم من برنامج Verified for Climate، وهو برنامج مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة Purpose، وستضم هذه المبادرة فريقًا من "الأبطال الموثقين"، بما في ذلك مجموعة من العلماء والخبراء الموثوقين من البرازيل والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا، لدعم صانعي المحتوى على تيك توك المختارين في تطوير محتوى تعليمي لمواجهة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة حول التغير المناخي، وتحفيز المشاركة في التصدي لمواجهة هذه الظاهرة في مجتمع تيك توك.

قالت هيلينا ليرش، نائب رئيس قسم السياسة العامة للأسواق الناشئة ورئيس قسم للمسؤولية الاجتماعية في تيك توك: "نسعى باستمرار في تيك توك إلى توعية أفراد مجتمعنا من خلال تقديم معلومات موثوقة حول الموضوعات التي تهمهم، بما في ذلك الوعي بالتغير المناخي، ونتطلع من خلال هذه المبادرة الجديدة إلى الشراكة مع فريق من الخبراء لمزيد من التوعية والإلهام لأفراد مجتمعنا العالمي، ملتزمين بهدفنا المشترك لرفع الوعي حول قضايا التغير المناخي المهمة والبحث عن حلول مستدامة".

قالت ميليسا فليمنج، وكلية الأمين العام للتواصل العالمي: في الأمم المتحدة "نحن متحمسون لاستقبال فريق من الخبراء الذين سيساعدون في نشر محتوى حقيقي وموثوق عن المناخ لمجتمع تيك توك الكبير، ونظرًا لخطورة وأهمية أزمة المناخ، فقد كانت هناك حاجة كبيرة إلى تقديم معلومات دقيقة وعلمية باستخدام محتوى إبداعي يركز على الحلول، ويلهم الأشخاص العاديين، وبالتالي يُمكن أن يساعد هؤلاء الأبطال الموثقين في تغيير فكر بعض الأشخاص الذين ينكرون وجود المشكلة، أو أصابهم اليأس من إمكانية الحل."



تبذل تيك توك جهودًا ضخمة ومستمرة في مكافحة انتشار المعلومات المضللة، وتقديم المعلومات الموثوقة على مدار السنة، وتمنع سياساتنا نشر معلومات غير صحيحة حول التغير المناخي يمكن أن تقوض التوافق العلمي حول هذا الموضوع، مثل المحتوى الذي ينكر وجود التغير المناخي أو العوامل التي تسهم فيه، وقد تعاونت المنصة في أبريل الماضي مع الأمم المتحدة لإطلاق خاصية لتزويد الأشخاص الباحثين عن موضوعات متعلقة بالتغير المناخي بمعلومات موثوقة، وقد تمت مشاهدتها أكثر من 17 مليون مرة على مستوى العالم منذ ذلك الحين.



تشجيع ودعم الوعي بالاستدامة والدعوة إلى العمل عليها

نستلهم الشغف يوميًا من مجتمعنا الإبداعي والنشط، لتحقيق تأثير إيجابي على عالمنا، بداية من رفع الوعي بالتغير المناخي إلى التشجيع على اعتماد عادات حياة مستدامة والبحث عن حلول لمواجهة التغير المناخي، ويواصل صناع التغيير والمؤيدين والمنظمات احتضان رؤية مشتركة لعالم أفضل على تيك توك.

وتدعو تيك توك مجتمعها للانضمام إلى الحوارات من على تيك توك، والتعرف على الطرق المختلفة للتعامل مع مشكلة المناخ #ClimateAction، وذلك خلال مؤتمر COP28 لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة والذي يجمع قادة العالم والمجتمع المدني والشركات والمجتمعات الرائدة المهتمة بمواجهة التغير المناخي.



كمنصة عالمية، أصبحت منصة تيك توك وجهة للمجتمعات الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي، لتعلم المزيد حول قضايا التغير المناخي المهمة، ومناقشة الحلول المختلفة لإحداث تغييرات مؤثرة، وقد حققت الهاشتاجات الشهيرة مثلClimateChange وClimateActionوSustainableLivingإجمالي مشاهدات بلغت 6.6 مليار مشاهدة و2.5 مليار مشاهدة و1.9 مليار مشاهدة على التوالي حتى الآن.

كجزء من حملتنا العالمية #ClimateAction، انضم تيك توك إلى جمعية الإمارات للطبيعة لإطلاق "Nature Diaries"، سلسلة فيديو حصرية تتألف من ثماني حلقات تجمع بين التعليم والمغامرة، بهدف تعزيز العمل المناخي وزيادة الوعي حول المناخ. تعرف على المزيد حول هذا التعاون في الإمارات وكيف يمكنك تحفيز التغيير الفعال. بالإضافة إلى ذلك، ولتوسيع جهودنا في الإمارات العربية المتحدة، تستمر المنصة في شراكتها مع جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، في تنفيذ مبادرة بيئية مؤثرة. حيث سينضم عشرون من المبدعين إلى سبعون مشاركًا في فعالية "ازرع شجرة"، بهدف استعادة النظام البيئي في منطقة مصفوت في عجمان بزراعة شجرة الشوع، الشجرة الأصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن متابعة الحدث مباشرةً من خلال @tiktoklive_mena. في الوقت نفسه، ستطلق تيك توك لايڤ جلسات بث مباشرة تركز على التدوير ونشر ثقافة الاستدامة، بهدف رفع الوعي وتحفيز الأفعال المسؤولة. ويؤكد هذا التعاون التزام تيك توك بتعزيز عالم أخضر وأكثر استدامة، وتمكين المجتمعات لقيادة التغيير البيئي.



عرض #ClimateAction مع مجتمعنا العالمي في COP28

تزامنًا مع COP28، أعلنت تيك توك عن إشراك ستة صناع محتوى من جميع أنحاء العالم في القمة في دبي، ليلهموا مجتمعنا أثناء مشاركتهم في المحادثات الهامة التي تجري في المؤتمر، وانضم صناع المحتوى المبدعون المختارون أيضًا إلى شركائنا غير الربحيين لمناقشة واستكشاف أفضل الممارسات لاستخدام محتوى الاستدامة لتحقيق تأثير إيجابي.

تأكد من متابعة صناع المحتوى المبدعين الموهوبين، بالإضافة إلى حساب مركز التأثير الاجتماعي العالمي للمنصة @tiktokforgood، حيث يمكنك الحصول على أحدث المستجدات التي تتعلق بمؤتمر COP28، وتعلم كيف يمكنك أن تكون أحد صناع التغيير الذين يحدثون تأثيرًا إيجابيًا حولهم.

