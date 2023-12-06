أحمد موسى: المصريون سيوجهون رسالة للعالم بمشاركتهم الكثيفة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين سيقدمون صورة مشرفة في الانتخابات الرئاسية، والعالم لم يكن يتوقع ما حدث في 30 يونيو في أعظم ثورة في التاريخ، والآن مصر تستطيع أن تقدم أعظم من ذلك، لأن ما تمر به مصر في الوقت الحالي أخطر مما كانت تعاني منه مصر في 30 يونيو 2013.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء أن ما يحدث الآن لا يضاهي ما كان يحدث في عام 2013، حيث أن مصر كانت تواجه كيان إرهابي يدعى جماعة الإخوان، ولكن الآن مصر تعمل على مواجهة دول تدعم الكيان الصهيوني، ويحاولون محاصرة مصر، من خلال الشائعات والتشكيك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الأمن القومي في مصر خط أحمر، وسيناء خط أحمر، وهذا لكل من تسول له نفسه أن يفكر في غير ذلك، وهذا ما سيظهر من خلال مشاركة المواطنين في صندوق الانتخابات، إذ أن الخارج سيقرأون الرسائل في صناديق الانتخاب بهذه الطريقة.

وتابع أحمد موسى: "كل من يردد على القوات المسلحة والجيش المصري عسكر هو خائن، كل من يتطاول على القوات المسلحة ويقول عليهم عسكر خائن، قولا واحدا".

بدأ غدًا فترة الصمت الدعائى فى الداخل فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتى تتوقف فيها كافة أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعى، تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت المقررة بحسب الجدول الزمنى المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء) الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر الحالى.

وحدد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية فترة الصمت الدعائى يومى الجمعة والسبت الموافقين 8 و9 ديسمبر وقبل يومين من عملية الاقتراع، يحظر خلالهما ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركيز والتريث فى اختيار المرشح الراغب فى انتخابه دون ضغوط أو توجيه وبحرية تامة.

الصمت الدعائى وتوعية الناخب

والصمت الدعائى طبقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات هو أن تحيد وسائل الإعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بأعينهم، وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

وتقوم وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابى بالقيام بعملية التثقيف للناخبين، من خلال حشدهم فى اتجاه المشاركة فى الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية، كما أكد القانون أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابى يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.

وحدد القانون عقوبات لمن يخترق الصمت الانتخابى، ونصت المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة على أن «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتى تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة.

عقوبة خرق الصمت الانتخابي

وتنص المادة 18 على أن «تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان النتيجة وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم السابق لجولة الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع الدعاية الانتخابية».

وتقوم وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابى بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم فى اتجاه المشاركة فى الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.