طلاب جامعة أسيوط يشاركون في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "ايديكس 2023"

شارك وفد طلابي من مختلف كليات جامعة أسيوط، فى فاعليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "ايديكس 2023" فى دورته الثالثة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط والمقام بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولي. وذلك في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض جمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، أن مشاركة طلاب الجامعة فى المعرض يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسيوط وقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ممثلة فى إدارة التربية العسكرية بالجامعة، لافتًا إلى حرص الجامعة على تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لطلابها لكبرى المعارض والمشروعات القومية، والتى شهدت طفرة غير مسبوقة فى معدل إنجازها خلال السنوات الماضية، ليتعرف الطلاب على ما يتم إنجازه من مشروعات قومية ضخمة، تم تنفيذها على أرض الواقع؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الاستراتيجية2030.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعلم والطلاب، أن الوفد الطلابى ضم (50) طالب و طالبة من مختلف كليات الجامعة، وبتنظيم من إدارة إعداد القادة ورعاية المتميزين بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع ادارة التربية العسكريةبالجامعة، بإشراف العقيد أحمد عمر سليم مدير إدارة التربيه العسكريه بالجامعة، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتنسيق الأستاذة مها حسن مدير إدارة إعداد القادة.

جدير بالذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2023" يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ويتيح لزوار المعرض تجربة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية والجوية، وحضر المعرض العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى حظى بشهرة عالمية فى مجاله

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات