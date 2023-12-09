محافظ كفر الشيخ يتفقد تجهيزات مقار اللجان العامة " الأولى والثانية "

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين،السبت، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، تجهيزات مقر اللجنة العامة الأولى بالمسرح المدرسى، واللجنة العامة الثانية ومقرها مركز التطوير التكنولوجى بغرب مدينة كفرالشيخ، فى إطار جولاته اليومية لمتابعة الإجراءات والإستعدادات التى قامت بها أجهزة المحافظة إستعداداً للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الحالي، وذلك بحضور، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، عدد من القيادات التنفيذية.

وقال المحافظ، أنه تم الانتهاء من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين حيث يشارك مليونى و339 ألف و 800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 من خلال 14 لجنة عامة و 508 مركز إنتخابى بـ 524 لجنة فرعية تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في 10، 11، 12 من شهر ديسمبر الجارى، داعياً الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر، لافتاً إنه يشارك مليونى و 339 ألف و 800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ موزعين على 14 لجنة عامة، و 508 مركز انتخابى بـ 524 لجنة فرعية، منهم 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية، قائلاً أن أبناء كفرالشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم الا بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات الرئاسية والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وأضاف نورالدين أنه تم انهاء استعدادات المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الإنتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة والإنارة والنظافة بها، لافتاً أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم ( 0473220792 ) من التليفون الأرضي، أوالتليفون المحمول.

وشدد محافظ كفرالشيخ، برفع جميع الاشغالات في محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، مضيفاً أن أجهزة المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.