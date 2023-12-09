وزير الخارجية الجزائري يصل إلى قطر للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة

وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مساء اليوم ، إلى دولة قطر؛ للمشاركة كممثل شخصي للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في أعمال منتدى الدوحة في نسخته الواحدة والعشرين تحت شعار "بناء مستقبل مشترك".

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - أن منتدى الدوحة الذي ينطلق غدا، يعتبر من المنتديات الدولية التي تنعقد سنوياً بهدف تشجيع الحوار والنقاش والتفاعل وتبادل التحاليل والرؤى حول أهم التحديات الراهنة في العالم، وذلك بمشاركة قادة وممثلين عن الحكومات وصناع القرار، وكذلك مفكرين وباحثين وإعلاميين وأكاديميين.

وأضاف البيان أن أعمال هذه الدورة ستنصب حول سبل وآفاق تجاوز الأوضاع المتأزمة دولياً وإقليمياً في سياق تجلي مختلف الاختلالات الهيكلية، التي تطبع منظومة العلاقات الدولية.

وبحسب البيان، ستكون القضية الفلسطينية في صلب النقاشات بحكم التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالخصوص عجز مجلس الأمن عن وضع حد للعدوان الإسرائيلي الغاشم وعن الجرائم التي يرتكبها هذا الأخير في قطاع غزة وعن توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني.

وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية إلى أنه فضلا عن التأكيد على صلابة علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية-القطرية في ظل ما تحظى به من عناية فائقة من قبل قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، والأمير تميم بن حمد آل ثاني، فإن مشاركة الوزير أحمد عطاف في أعمال منتدى الدوحة؛ تعكس التزام الجزائر الدائم بقيم الحوار والتعاون وبالعمل الدولي متعدد الأطراف من أجل بلورة حلول توافقية تسمح برأب التصدعات والانقسامات التي تواجهها المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة.

وأضافت أن هذه المشاركة سوف تسمح بالتأكيد على مواقف الجزائر الثابتة ومساعيها الدؤوبة في نصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف البيان أنه - على هامش أعمال منتدى الدوحة - ينتظر أن يعقد الوزير الجزائري أحمد عطاف سلسلة من اللقاءات الثنائية مع العديد من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة..