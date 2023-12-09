السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيسة الصليب الأحمر الوضع الإنساني في غزة

رئيسة اللجنة الدولية
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يريانا سبولياريتش

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي اليوم ، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يريانا سبولياريتش إيجر، الوضع الانساني في غزة.

وشدد بلينكن - خلال الاتصال بحسب الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - على أهمية الاستجابة الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر للنزاع في غزة. 

وناقش بلينكن وسبولياريتش أيضا الجهود المبذولة لتعزيز حماية المدنيين وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة. 

وكرر وزير الخارجية الأمريكي - خلال الاتصال - الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا، مشددا على ضرورة تمكين اللجنة الدولية من الوصول إلى الرهائن المتبقين، موجها الشكر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تقديم المساعدة المنقذة للحياة والحماية للمدنيين.

مواد متعلقة

منظمات دولية تحذر من المجاعة وتفشي الأمراض في قطاع غزة

توقيع اتفاقية تعاون إعلامي بين اليمن والصين

شهداء وجرحى فلسطينيون جراء قصف إسرائيلي لـ "جباليا" و"خان يونس"

سوريا تدين استخدام واشنطن "الفيتو" ضد قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

شبح العزلة عن أجواء العالم يهدد إسرائيل وريان آير يلغي رحلات يناير

الإمارات تدعم قطاع الصحة في إفريقيا بـ 200 مليون دولار

العراق يسلم واشنطن قائمة بأسماء المتهمين والمدانين المقيمين داخل الولايات المتحدة

الاتحاد الأوروبي يصدر تشريعا تاريخيا للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي وإخضاعه للإنسان
الجريدة الورقية