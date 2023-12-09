وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيسة الصليب الأحمر الوضع الإنساني في غزة

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي اليوم ، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يريانا سبولياريتش إيجر، الوضع الانساني في غزة.

وشدد بلينكن - خلال الاتصال بحسب الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - على أهمية الاستجابة الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر للنزاع في غزة.

وناقش بلينكن وسبولياريتش أيضا الجهود المبذولة لتعزيز حماية المدنيين وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة.

وكرر وزير الخارجية الأمريكي - خلال الاتصال - الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا، مشددا على ضرورة تمكين اللجنة الدولية من الوصول إلى الرهائن المتبقين، موجها الشكر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تقديم المساعدة المنقذة للحياة والحماية للمدنيين.