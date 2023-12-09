مبنى حكومي في النمسا يستضيف معرضا لرسام مصري

اختار مبنى حكومي في النمسا، معرضا لرسام مصري ليكون أول نشاطاته بعد إعادة تجديد المبنى، والتي استمرت أربعة أعوام.

واستضاف مبنى بلدية " سايرسبرج" في مدينة جراتس النمساوية معرض الفنان المصري عبد الحميد عبد الغفار ليزين مدخله بعد أعمال التجديد وتستمر أعمال المعرض حتى 10 يناير المقبل .

وقال رئيس المدينة فرنر باومان - في تصريح اليوم /السبت/ - إنه يفخر باستضافة المبنى هذا المعرض للفنان المصري، وقد حرص على الحضور أكثر من 300 نمساوي من محبي الفنون المصرية.

وأشار باومان إلى أن المعرض يتميز برسومات متقنة وألوان زاهية وموضوعات؛ تعبر عن قيم إنسانية وتراث حضاري عريق، ويتضمن 52 لوحة مرسومة بالقلم .