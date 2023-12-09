السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ولي عهد الكويت يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء العراقي للاطمئنان على صحة الأمير

ولي عهد الكويت الشيخ
ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

تلقى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء اليوم /السبت/؛ اطمأن خلاله على صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.

وأعرب ولي عهد الكويت عن بالغ شكره وتقديره على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، مثمنا لرئيس الوزراء العراقي هذه البادرة الطيبة، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية ولشعب جمهورية العراق الشقيق كل رفعة وازدهار.

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