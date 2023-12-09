منظمات دولية تحذر من المجاعة وتفشي الأمراض في قطاع غزة

حذرت المنظمات الدولية، من المجاعة وتفشي الأمراض في خضم الوضع "المروع" الذي يعيشه قطاع غزة بعد أكثر من شهرين من الحرب الإسرائيلية على القطاع .

وجددت المنظمات الدولية، وفقا لقناة "فرانس 24 " الإخبارية اليوم /السبت/، تحذيراتها بشأن تدهور الأوضاع الصحية والغذائية في غزة، وانهيار النظام العام ما لم يتم وقف إطلاق النار.

جدير بالذكر أن المنظمات الدولية رسمت -في مؤتمر عبر الفيديو مع الصحفيين هذا الأسبوع- صورة قاتمة لما أسمته "منظمة رعاية الأطفال" ("سيف ذا تشيلدرن") بـ "الفظائع" التي تتكشف في قطاع غزة.

وقالت بشرى الخالدي من منظمة أوكسفام، ومقرها المملكة المتحدة، إن "الوضع في غزة ليس مجرد كارثة، إنه أمر مروع"، مشيرة إلى أن المناطق الآمنة الإسرائيلية داخل غزة هي سراب.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) أمس الجمعة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة.

واستشهد في قطاع غزة أكثر من 17 ألفا و 400 شخص، منهم 70% من النساء والأطفال دون 18 عاما..وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في قطاع غزة.