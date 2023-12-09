السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

منظمات دولية تحذر من المجاعة وتفشي الأمراض في قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

حذرت المنظمات الدولية، من المجاعة وتفشي الأمراض في خضم الوضع "المروع" الذي يعيشه قطاع غزة بعد أكثر من شهرين من الحرب الإسرائيلية على القطاع .

وجددت المنظمات الدولية، وفقا لقناة "فرانس 24 " الإخبارية اليوم /السبت/، تحذيراتها بشأن تدهور الأوضاع الصحية والغذائية في غزة، وانهيار النظام العام ما لم يتم وقف إطلاق النار.

جدير بالذكر أن المنظمات الدولية رسمت -في مؤتمر عبر الفيديو مع الصحفيين هذا الأسبوع- صورة قاتمة لما أسمته "منظمة رعاية الأطفال" ("سيف ذا تشيلدرن") بـ "الفظائع" التي تتكشف في قطاع غزة.

وقالت بشرى الخالدي من منظمة أوكسفام، ومقرها المملكة المتحدة، إن "الوضع في غزة ليس مجرد كارثة، إنه أمر مروع"، مشيرة إلى أن المناطق الآمنة الإسرائيلية داخل غزة هي سراب.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) أمس الجمعة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة.

واستشهد في قطاع غزة أكثر من 17 ألفا و 400 شخص، منهم 70% من النساء والأطفال دون 18 عاما..وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في قطاع غزة.

مواد متعلقة

سوريا تدين استخدام واشنطن "الفيتو" ضد قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

شبح العزلة عن أجواء العالم يهدد إسرائيل وريان آير يلغي رحلات يناير

الإمارات تدعم قطاع الصحة في إفريقيا بـ 200 مليون دولار

العراق يسلم واشنطن قائمة بأسماء المتهمين والمدانين المقيمين داخل الولايات المتحدة

الاتحاد الأوروبي يصدر تشريعا تاريخيا للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي وإخضاعه للإنسان

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المُستمر لقطاع غزة

فاينانشيال تايمز: إجراءات أمنية بفرنسا وألمانيا تزامنا مع أعياد اليهود واستمرار الحرب

الكويت تأسف لاستخدام "الفيتو" ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة
الجريدة الورقية