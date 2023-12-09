محافظ الأقصر يتفقد مقار اللجان للتأكد من جاهزيتها

تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وقام محافظ الأقصر، خلال الجولة بمتابعة توفير كافة التجهيزات الخاصة باللجان والتأكد من توفير كافة وسائل الراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، كما اطمأن المحافظ على توافر مقاعد متحركة باللجان لكبار السن وذوي الهمم.

كما قام المحافظ بتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة العملية الانتخابية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة والتي تتضمن جميع الجهات المعنية، موجها بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات لخروج الانتخابات بالشكل اللائق والمشرف.

ووجه محافظ الأقصر السكرتير العام للمحافظة هدى المغربي ورؤساء المدن وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمرور على اللجان للتأكد من جاهزية كافة اللجان لاستقبال الناخبين.

وحث محافظ الأقصر، المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم ، مؤكدًا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين لتحقيق مصلحة الوطن والتأكيد على عظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.