ملامح هيفاء وهبي تظهر بدون المكياج والجمهور: ماشاء الله شابة عندها 25

أثارت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، حالة من الجدل، بعد أن نشرت مجموعة جديد من الصور على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تظهر جمالها الطبيعي دون مكياج، والأمر الذي تسبب في دهشة وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بملامح وجهها الجميل والهادئ.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي بدون مكياج والجمهور: بتصغري مش بتكبري

لفتت هيفاء وهبي أنظار الجماهير بعد نشرها الصور بدقائق قليلة، حيث ظهرت بلوم مختلف تمامًا عن عادتها ألا وهو بدون مكياج، والأمر الذي جعل المتابعين في حالة دهشة من شدة جمالها الطبيعي وملامحها البسيطة.

وسرعان ما انهالت عليها التعليقات والتي جاءت كالأتي، "مو ناويه تكبري ابدا"، "قمر الزمان"، "جمال الكون"، "الجمال الطبيعي على أصوله"، "شكلك احلى من غير مكياج والله"، " ما أجمل هذه الابتسامة، أنت أجمل فتاة مشت على الأرض "، "حساكي بتصغري مش بتكبري"، "ماشاء الله اكنك شابة عندها 25 سنة"، "ملامحك كأنها طفلة"، "انتي كدا وعندك 51 سنة"، "احلى واحدة ماشية على الأرض".

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

طوني خليفة يكشف حقيقة ارتباطه بهيفاء وهبي

كشف الإعلامي اللبناني طوني خليفة حقيقة ارتباطه بهيفاء وهبي، وذلك خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، مؤكدًا أن علاقتها بجميع الفنانات لم تتجاوز حدود الصداقة، وأنه لم يفكر في الزواج من الوسط الفني.

ولكن الأمر المثير للجدل الذي قاله طوني إن الإعلامية نضال الأحمدية هي السبب وراء هذه الشائعة قائلًا: "قبل زواجي بأسبوع كانت الإعلامية نضال الأحمدية على خلاف معي ومع هيفاء وهبي، وكنا في برنامج ساعة بقرب الحبيب وأنا جالس على كرسي، وجلست هيفاء على طرف الكرسي، والجمهور واضح من خلفنا".

هيفاء وهبي

وتابع طوني خليفة :" المخرج سيمون أسمر الله يرحمه أو ابنه التقط صورتنا بتلفونه وأرسلها لنضال الأحمدية، وقبل زواجي بأسبوع نشرت نضال الصورة بمعنى طوني خليفة في وضع غير لائق مع هيفا، وزوجتي رانيا رأت الصورة وسألت والدها كيف تتصرف".

وأختتم الإعلامي كلامه :" "أنا شخص منفصم الشخصية، وبعيدا عن الشغل أحب البيت والعائلة وشخص محافظ، ولو أردت الزواج من الوسط الفني كنت تكلمت مع أكثر من شخص، لكن عندما قررت الزواج بحثت عن المرأة التي ستكون أم أولادي وقادرة على فتح بيتي وتحمل شخصيتي".