هيفاء وهبي تثير الجدل .. جاكيت شراشيب ونظارة شمس

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورًا جديدة، بعد فترة غياب على حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت وهي ترتدي إطلالة بسيطة إلا أنها خطفت الأنظار سريعًا، كما صدمت الجمهور بسعر الجاكيت التي كانت ترتدي.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

إطلالة هيفاء وهبي تتخطى الـ 100 ألف

ظهرت الفنناة هيفاء وهبي بإطلالة كاجوال، نسقت فيها جاكيت جينز معTop أبيض وبنطلون أسود وحذاء أبيض وحقيبة سوداء.

وارتدت هيفاء وهبي الجاكيت الجينز من دار أزياء Balmain، والذي بلغ سعره إلى 2990 دولار، أي ما يعادل 93 ألف جنيه مصري، كما اختارت النظارة الشمسية من العلامة التجارية Karen Wazen اللبنانية، وبلغ سعرها إلى 180 دولار، أي ما يعاد 6 آلاف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، فقد اختارت تسريحة شعر منسدلة بحرية على كتفيها مع مكياج هاديء بألوانات النود البسيطة.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

أخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي

أعلنت هيفاء وهبي عن مشاركتها بفيلم جديد وذلك عبر خاصية "الستوريز" بإنستجرام، حيث ظهرت فيها على متن الطائرة، في مطار القاهرة الدولي، برفقة مخرج الفيلم مرقس عادل وكريم عفيفي ومحمود الليثي... وأرفقت الصورة بالتعليق: "قولوا مرحبا لجوري، فيلم جديد من إخراج مرقس عادل لصيف 2024 ابقوا متابعين".

كما كشفت في وقت سابق عن كواليس التحضيرات الأولى لهذا الفيلم، وكتبت عبر حسابها في "انستغرام": "فيلم جديد من تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل".

ويشارك هيفاء في الفيلم عدد من نجوم الكوميديا، أبرزهم: بيومي فؤاد، سليمان عيد، توني ماهر، نانسي صلاح، ومحمد كيلاني...، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

طلاق ابنة هيفاء وهبي

أثارت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعد إعلانها طلاقها بشكل رسمي من زوجها رجل الأعمال اللبناني شعبان فواز، وذلك خلال وعبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على موقع انستجرام وردت زينب على سؤال إحدى متابعيها عن سبب طلاقها وقالت "كل شيء في العالم قسمة ونصيب".