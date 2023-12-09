الإمارات تدعم قطاع الصحة في إفريقيا بـ 200 مليون دولار

أعلن الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة الإماراتي، تقديم بلاده منحة مالية جديدة في مجال الصحة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بهدف تحسين الأوضاع الصحية للشباب في إفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "الاستثمار في الصحة لليوم والغد"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المنعقد حاليا في مدينة إكسبو دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وتسهم استثمارات الإمارات في بناء أنظمة صحية أقوى وتتمتع بمرونة أكبر لمواجهة التغير المناخي ولتقديم الخدمات الصحية المميزة للشباب في القارة، حيث يعزز هذا الدعم إمكانيات شباب أفريقيا لبناء مستقبل أفضل لمجتمعاتهم ودولهم.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان - في كلمة رئيسية خلال الفعالية - إن الاستثمار في الشباب سيطلق إمكانيات الملايين في قارة إفريقيا وسيضمن لهم مستقبلا مزدهرا، حيث يشكل الأشخاص دون الخامسة والعشرين عاماً ما يزيد على 60% من النسبة السكانية في إفريقيا.

ويعتمد مستقبل القارة على الخدمات الصحية والتعليمية النوعية وتعلم المهارات التي يتلقاها الشباب ".

وتعكس هذه المبادرة تقدير الإمارات للأهمية والضرورة الملحة للاستثمار في صحة شباب أفريقيا من أجل تعزيز فرص الازدهار والنماء، وضمن الشراكة الدائمة بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية والتزامها بدعم جهود دول القارة في تحقيق التنمية المستدامة.