غرفة عمليات مركزية بجنوب الدلتا لتأمين التغذية الكهربائية

اجتمع المهندس حسن محمد البيلى - رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - مع قيادات الشركة و( مجموعة العمل بالانتخابات الرئاسية ) بالشركة للتأكيد على خطة الشركة لتأمين التغذية الكهربائية بالنطاق الجغرافي للشركة بمحافظات.

( الغربية والمنوفية والقليوبية) بصفة عامة وكل المقرات واللجان الانتخابية بصفة خاصة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات والقيام بالمرور المستمر عليها لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية.

كما أكد “ البيلي ” علي حسن سير العمل وقيام كل موظف بدوره على أكمل وجه.

أن المشاركة السياسية واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً لاستكمال بناء الوطن ولاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كل الأصعدة.

وأن الانتخابات الرئاسية تعد مناسبة ديمقراطية عظيمة يستطيع الشعب المصري من خلالها تقديم رسالة قوية وواضحة وصريحة للعالم أجمع بأن مصر وطن عظيم وشعب عريق.